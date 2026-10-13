TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Evrim Rızvanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane ücretlerindeki artışa karşı günlerdir eylem yaptığını belirtti.

Son bir yılda yemek ücretlerine üç kez zam yapıldığını ifade eden Rızvanoğlu, bir öğün yemeğin fiyatının 50 liradan 85 liraya çıktığını kaydetti.

KYK BURSLARI İLE YEMEK ÜCRETLERİNİ KARŞILAŞTIRDI

Öğrencilerin ekonomik koşullar nedeniyle geçinmekte zorlandığını dile getiren Rızvanoğlu, aynı dönemde KYK burslarına yapılan zam oranının yüzde 33, yemekhane ücretlerindeki artışın ise yüzde 70 olduğunu söyledi.

Rızvanoğlu, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bu gençler derslerini mi düşünsün, yarınlarını mı kursun, yoksa bugün ne yiyeceklerini mi hesaplasın?”

"YEMEKHANE ZAMLARI GERİ ÇEKİLSİN"

Öğrencilerin taleplerinin açık olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, yemekhane zamlarının geri çekilmesini ve sağlıklı, nitelikli beslenme hakkının güvence altına alınmasını istedi.

Rızvanoğlu, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Öğrenciler zam değil, insanca yaşam istiyor. Talepleri de çok açık: Yemekhane zamları geri çekilsin, sağlıklı ve nitelikli beslenme hakkı güvence altına alınsın. Buradan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini selamlıyorum. Haklı taleplerinin ve mücadelelerinin yanındayız.”