California Piyangosu, bu ayın başlarında kazanan biletin bu dükkânda satıldığını duyurdu. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu kazananın evsiz bir adam olmasıydı. Mağaza yöneticisi Wilson Samaan, adamın uzun süredir mağazalarının sadık müşterisi olduğunu ve bu kazanımı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Samaan, “O kadar heyecanlandım ki, belki ondan bile fazla” diyerek duygularını dile getirdi. Samaan, “İyi bir insan. Her kuruşu hak ediyor. Kazanan kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi biri olması beni ayrıca mutlu etti” diye ekledi.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Kazanan talihli, kartta “1 milyon dolar” yazısını gördüğünde önce gözlerine inanamadı. Hatta ilk anda 100 bin dolar kazandığını sanmıştı. Ancak Samaan biletin gerçek değerini tarayıcıda görünce heyecan doruğa ulaştı.

Mağaza yöneticisi, evsiz müşterisini en yakın California Piyango Ofisi’ne götürmek için bizzat arabasına atladı ve Fresno kentine kadar yolculuk yaptı. Bu jest, çevredeki topluluk tarafından da büyük takdir topladı.

California Piyangosu, kazananın kimliğini henüz doğrulamadı. Kurumdan sözcü Carolyn Becker, tüm işlemler tamamlanana kadar kazananların açıklanmadığını belirtti. Şu anda, talihli isimsiz kalmayı tercih ediyor.

Kazanan bilet, Triple Red 777 adlı oyuna ait. Bu oyunda 1 milyon dolar kazanma ihtimali 2 milyonda 1. Oyunda hâlâ beş adet talep edilmemiş büyük ödül bulunuyor. Öte yandan, kazanan bileti satan Sandy's Liquor Store da yüzde 5’lik pay olarak 5 bin dolar ödül kazandı.

Mağaza, bu büyük kazanımı sosyal medya hesabından duyurdu. Samaan’ın büyük sembolik çeki tutarken gülümsediği bir fotoğraf da paylaşıldı. Yorumlarda ise en çok yöneticinin duyarlılığına ve evsiz adamın şansına duyulan mutluluk dikkat çekti.