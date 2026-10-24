Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletine bağlı Vicksburg kentinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Craig Hill isimli evsiz adam, bir çöp konteynerinin içinde eşya aradığı sırada temizlik görevlileri tarafından çöp sanılarak konteynerle birlikte çöp kamyonunun kasasına boşaltıldı. Kamyonun arkasındaki hidrolik pres mekanizmasının altında ezilmekten son anda kurtulan talihsiz adam, ölümden döndü. Olay anında konteynerden çıkmaya fırsat bulamadan araca aktarılan Hill'in yardım çığlıkları, motor ve mekanizma gürültüsü nedeniyle sürücüye ulaşmadı. Kamyon kasasında sıkışan ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle araçtan çıkarılan Hill, ilk müdahalenin ardından Jackson'daki Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi’ne sevk edildi. LEĞEN KEMİĞİ KIRILDI Ezilme tehlikesi nedeniyle leğen kemiğinde (pelvis) ağır kırıklar oluşan Hill, vücuduna platin ve vidaların takıldığı zorlu bir ameliyat geçirdi. Üzerinden çıkan iletişim notu sayesinde Teksas'ta yaşayan ailesine haber verilirken, bir yılı aşkın süredir kendisinden haber alamayan kız kardeşi Summer Carlin hastanede kardeşine kavuştu. Tedavi sürecinin ardından Mississippi'deki annesinin yanına yerleşmesi planlanan Hill'in tıbbi masrafları ve hayatını yeniden kurabilmesi amacıyla internet üzerinden bir yardım kampanyası başlatıldı.

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