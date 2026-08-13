İş insanı ve Berggruen Enstitüsü’nün kurucusu Nicolas Berggruen, yıllardır sürdürdüğü İstanbul geleneğini bu yıl da bozmadı. 65’inci yaş gününü yakın dostu Suzan Sabancı’nın Yeniköy’deki yalısının bahçesinde düzenlenen özel bir öğle yemeğiyle kutlayan Berggruen’e çocukları Olympia ve Alexander eşlik etti. İstanbul’a her doğum gününde gelmesiyle bilinen Berggruen, yemek sırasında çocuklarına Türkiye’nin tarihini anlattı.

20 YILLIK DOSTLUK, İSTANBUL’DAKİ DOĞUM GÜNÜ GELENEĞİNE DÖNÜŞTÜ

Nicolas Berggruen’in doğum günü kutlamasına bu yıl Suzan Sabancı ev sahipliği yaptı. Berggruen ile Sabancı’nın dostluğu, Washington’daki Brookings Institution yıllarına kadar uzanıyor ve yaklaşık 20 yıldır devam ediyor.

Bu yakın dostluğun yanı sıra Berggruen’in doğum günlerini İstanbul’da kutlama geleneği de yıllardır sürüyor. 65’inci yaş gününde de bu gelenek değişmedi. Yeniköy’deki yalıda, bahçede düzenlenen öğle yemeğinde Berggruen’in çocukları Olympia ve Alexander da yer aldı.

ÇOCUKLARINA TÜRKİYE’NİN TARİHİNİ ANLATTI

Habertürk'te yer alan bilgilere göre; İstanbul’daki buluşmada Türkiye de Berggruen ailesinin sohbet konularından biri oldu. Berggruen, 10 yaşındaki çocuklarına Türkiye’nin çok katmanlı tarihinden, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsetti.

“EVSİZ MİLYARDER”DEN “GÜNÜMÜZÜN MEDİCİ’SİNE

Nicolas Berggruen, yalnızca servetiyle değil, yaşam tarzıyla da yıllardır dünya basınının dikkatini çekiyor. Bir dönem sahip olduğu tüm taşınmazları satarak otellerde yaşamaya başlayan Berggruen, bu nedenle uluslararası basında “Evsiz Milyarder” olarak tanımlanmıştı.

Ancak Berggruen’in yaşamındaki değişim bununla sınırlı kalmadı. Son yıllarda Venedik’teki tarihi sarayları sanat ve düşünce merkezlerine dönüştürmesiyle farklı bir kimlikle öne çıktı.

Financial Times tarafından “Günümüzün Medici’si” olarak anılan Berggruen, sanat, kültür ve düşünce alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Berggruen Enstitüsü’nün kurucusu olan iş insanı, 65’inci yaş gününü de İstanbul’da, yıllardır devam eden dostlukları ve ailesiyle birlikte kutladı.