Günümüzde bilgisayarlar, birbirinden farklı ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyor. Gün içinde birden fazla uygulamayla çalışan, dijital içerik üreten, tasarım yapan veya oyun oynayan kullanıcılar için ekran büyüklüğü, performans kadar önemli bir tercih kriteri olarak öne çıkıyor. Excalibur G887, 17,3 inç ekranıyla daha geniş bir çalışma ve görüntüleme alanı sağlarken güçlü donanımıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

“Büyük ekran deneyimini farklı kullanım ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz”

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Bugün kullanıcılar, bilgisayarlarından yalnızca yüksek performans değil, farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayan çok yönlü bir deneyim de bekliyor. Geniş ekran, özellikle aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan, görsel detaylara odaklanan veya oyunlarda daha geniş bir görüntüleme alanı isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Excalibur G887 ile güçlü performansı, büyük ekranın sunduğu kullanım konforuyla bir araya getiriyoruz.” dedi.

17,3 inç ekranla daha geniş bir çalışma ve oyun alanı

Excalibur G887'nin 17,3 inç ekranı, video düzenlerken zaman çizelgesini daha rahat takip etmeye, grafik tasarım çalışmalarında detayları incelemeye ve birden fazla pencereyle çalışırken daha geniş bir görüntüleme alanından yararlanmaya olanak tanıyor. Oyunlarda ise geniş ekran, kullanıcıların oyun dünyasındaki detayları daha rahat görmesini sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı, özellikle hızlı hareketlerin yoğun olduğu oyunlarda daha akıcı bir görüntü deneyimini destekliyor.

Farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan güçlü performans

Excalibur G887, farklı işlemci ve NVIDIA GeForce RTX ekran kartı seçenekleriyle oyunlardan grafik tasarıma, video düzenlemeden profesyonel çalışmalara kadar yüksek performans gerektiren farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

FrostFlux soğutma teknolojisi, yoğun kullanım sırasında oluşan ısının sistemden uzaklaştırılmasına yardımcı olarak performansın korunmasını destekliyor. Kullanıcılar, performans ve soğutma ayarlarını ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilirken bellek ve depolama kapasitelerini de zaman içinde değişen ihtiyaçları doğrultusunda yükseltebiliyor.

Büyük ekran deneyimini tamamlayan tasarım

Excalibur G887, tek parça alüminyum gövdesi, 25 mm kalınlığı ve 2,5 kg ağırlığıyla güçlü donanımı modern tasarımla buluşturuyor. Kişiselleştirilebilir klavye aydınlatması ve gelişmiş ses teknolojileriyle hem çalışma hem de eğlence deneyimini tamamlıyor.

Geniş ekranı, güçlü donanımı ve kullanım konforunu destekleyen özellikleriyle Excalibur G887, tek bir bilgisayarda farklı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılara çok yönlü bir deneyim sunuyor.