Çin, kıyıdan 43 mil açıkta dünyanın en büyük tek üniteli 16 megavatlık yüzer rüzgar türbinini resmen kurdu. Kategori 5 kasırgalara dayanıklı inşa edilen ve yüksekliği Eyfel Kulesi'ni aşan devasa yapının su altı gövdesi, mühendislerin hesaba katmadığı karmaşık bir yapay resif sistemine dönüştü.

DEV TÜRBİN HANGİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP?

Guangdong eyaleti açıklarında yarı batık bir platform üzerine kurulan 16 megavatlık Üç Boğaz Pilot Projesi, Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olan mimarisi ve su seviyesinden 270 metreyi aşan pervaneleriyle derin deniz rüzgarlarını yakalıyor. Saatlik 163 mil hızdaki kasırgalara ve 20 metreyi aşan dalgalara dayanacak şekilde 9 emme çapası ve özel dinamik kablolarla sabitlenen türbin, yılda 44,65 milyon kilovatsaat elektrik üretecek kapasiteye ulaşıyor.

SU ALTINDA HANGİ BEKLENMEYEN GELİŞME YAŞANDI?

Mühendislik planlarında yer almamasına rağmen türbinin çelik gövdesi kısa sürede midye, kabuklu canlılar ve algler tarafından kaplanarak yapay bir resif ekosistemi oluşturdu. Yüzeydeki dev dönme hareketinin altında oluşan bu korunaklı alan, çevre sulardaki onlarca çeşit balık türünü, fokları ve yunusları bölgeye çekerek zengin bir besin zinciri yarattı.

TİCARİ BALIKÇILIK VE DENİZ EKOLOJİSİ NASIL ETKİLENDİ?

Aktif rüzgar santralinin bulunduğu alanda trollerin ağ çekmesi imkansız hale geldiği için türbin tabanı ticari balıkçılıktan uzak korumalı bir üreme sahasına dönüştü. Bilim insanları bu yapay alanların bazı türleri yerinden edebilme riskine dikkat çekse de devasa çelik ayakların oluşturduğu koruma bölgesi yerel deniz popülasyonunu koruyan doğal bir sığınağa dönüştü.