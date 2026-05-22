Paris'in dünyaca ünlü simgesi Eyfel Kulesi’ne ait 14 basamaklı tarihi bir merdiven parçası, Fransa’nın başkenti Paris'teki Artcurial müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 450 bin 160 euroya (yaklaşık 16 milyon TL) alıcı buldu.

"Demir Leydi" olarak anılan kulenin 1889 yılındaki açılışı sırasında ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlayan orijinal spiral merdivenin bir bölümü olan 2,75 metre yüksekliğindeki bu pas rengi parça, 1983 yılındaki restorasyon çalışmaları ve asansör kurulumu sırasında sökülmüştü.

Toplam 1665 basamaktan oluşan devasa merdivenin sökülmesinin ardından anıt 24 parçaya bölünmüş, bu parçaların büyük kısmı dünya genelindeki prestijli koleksiyonlara dağılırken çok azı Fransa'da kalmıştı.

SATIŞ FİYATI TAHMİNLERİNİ KATLADI

Yaklaşık 40 yıl boyunca özel bir koleksiyonda saklanan ve piyasaya nadiren çıkan bu parçanın başlangıç değeri 120 bin ila 150 bin euro arasında öngörülüyordu. Yoğun ilgi gören açık artırmada nihai satış fiyatı tahminleri katlayarak 450 bin euronun üzerine çıktı.

2016 yılında Sotheby’s tarafından satışa sunulan benzer bir merdiven parçası 523 bin 800 euroya alıcı bularak yine rekor kırmıştı.

Eyfel Kulesi'nin bu tarihi parçalarından diğerleri günümüzde New York'taki Özgürlük Heykeli'nin yakınında, Japonya'daki Yoishii Vakfı bahçelerinde ve Disneyland gibi dünyanın en prestijli açık hava mekanları ile özel koleksiyonlarında sergileniyor.

Son satışla birlikte yeni sahibi de Demir Leydi’nin mirasını taşıyan bu dar ve seçkin koleksiyonerler çevresine dahil olmuş oldu.