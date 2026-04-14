Her yıl 7 milyon kişinin önünde fotoğraf çekildiği, aşkın ve Paris’in sembolü Eyfel Kulesi, bu kez bir müzayede salonuna konuk oluyor. Ama bir magnet ya da biblo olarak değil; bizzat orijinal gövdesinden bir parça olarak! Kulenin 1889’daki açılışından kalma, 135 yıllık orijinal spiral merdiven bölümü satışa çıkıyor.

Zirveye Çıkan Adımlar Artık Sizin Evinizde

Söz konusu olan parça, Eyfel Kulesi’nin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağlayan efsanevi merdivenin "1 numaralı" bölümü. 1983 yılında yapılan dev tadilatta modern asansörlere yer açmak için sökülen bu merdivenlerden, aralarında kralların ve sanatçıların da bulunduğu milyonlarca insan geçti. Şimdi ise bu 14 basamaklı, 2,75 metre yüksekliğindeki çelik dev, yeni sahibini bekliyor.

Fiyatı Bir Servet, Saklaması Ayrı Bir Dert

Artcurial müzayede evi tarafından Paris’te satışa sunulacak bu parça için biçilen değer tam bir servet: 120.000 € ile 150.000 € (yaklaşık 5.5 milyon TL) arasında bir başlangıç fiyatı bekleniyor. Ancak mesele sadece parayı ödemekle bitmiyor. Bu tarihi parçayı evinize koymak istiyorsanız, oldukça yüksek tavanlı bir malikaneye ve bu ağır çelik kütleyi taşıyacak sağlam bir zemine ihtiyacınız var.

40 Yıldır Gizli Bir Koleksiyondaydı

Satıcının kimliği sır gibi saklanıyor ancak bilinen tek bir şey var: Bu devasa parça, söküldüğü 1983 yılından beri tam 40 yıldır aynı özel koleksiyonda titizlikle saklandı ve satış öncesi tamamen restore edildi. Müze yetkilileri bu fırsatı, "Zaman ve mekanda sabit bir yolculuğa çıkmak gibi" sözleriyle tanımlıyor.

Dünyanın Dört Bir Yanına Dağıldılar

Bu merdivenlerin diğer parçaları şu an nerede mi? Bir kısmı Japonya’da bir vakıf bahçesinde, bir diğeri New York’ta Özgürlük Heykeli’nin yanında, bazıları ise prestijli Fransız müzelerinde sergileniyor. 2016 yılında benzer bir parça, Çinli bir koleksiyonerin "ne pahasına olursa olsun" tutkusu sayesinde tam 523.800 €’ya alıcı bularak rekor kırmıştı.