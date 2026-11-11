Çin'de sıfırdan inşa edilen ve Paris'in birebir kopyası olan Tianducheng şehri, günümüzde 30 binden fazla insanın yaşadığı devasa bir yerleşim merkezine dönüştü. İlk yapıldığında tamamen terk edilmiş bir hayalet kasaba olan bu bölge, artan nüfusuyla birlikte Asya kültürünün Avrupa mimarisiyle birleştiği aktif bir alan haline geldi.

2007 yılında Hangzhou şehrinin eteklerinde kurulan Tianducheng projesinde, Paris'e ait sembolik yapılar kopyalanarak baştan inşa edildi. Bölgede 108 metre yüksekliğinde bir Eyfel Kulesi, ünlü Şanzelize Caddesi'nin kopyası, Haussmann dönemi Fransız mimarisine sahip apartmanlar ve Lüksemburg Bahçesi yer alıyor.

HAYALET KASABA KALABALIK BİR MAHALLEYE DÖNÜŞTÜ

İlk inşa edildiği yıllarda kimsenin taşınmadığı ve sokaklarında otların büyüdüğü bu yerleşim yeri, uzun süre ıssız bir alan olarak kaldı. Zamanla teşvikler ve artan yerleşim oranlarıyla birlikte tamamen değişen bölgenin güncel nüfusu 30 bini aştı.

AKŞAMLARI SOKAKLARDA NELER YAŞANIYOR?

Avrupa mimarisine sahip sokaklarda nüfusun artmasıyla birlikte bölge halkının yerel kültürü günlük işleyişe doğrudan yansıdı. Akşam saatlerinde devasa sahte Eyfel Kulesi'nin hemen altında yerel Çin sokak yemeklerinin satılması, fiziki yapı ve günlük yaşam arasındaki farkı netleştirdi.

Dünya genelindeki en büyük kopyalama projelerinden biri olan bu yerleşim yeri, görsel olarak Avrupa'yı yansıtırken işleyiş olarak Çin'in dinamiklerini barındırıyor. Şehir, dış görünümü ve mevcut yaşam tarzıyla günümüzde aktif bir mahalle olarak kullanılmaya devam ediyor.