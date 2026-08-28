Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Paris, bu kez büyüleyici atmosferiyle değil, görenlerin midesini bulandıran görüntülerle gündeme geldi. Eyfel Kulesi’nin karşısındaki parkta keyif yapmak isteyen bir Türk turist, karşılaştığı durum karşısında neye uğradığını şaşırdı.

ÇİMLERİN ARASINDA CİRİT ATAN TEHLİKE

Her yıl milyonlarca kişinin uğrak noktası olan Eyfel Kulesi çevresindeki yeşil alanlara giden Türk turist, manzaranın tadını çıkarmak için çimlere oturmak istedi. Ancak tam bu sırada çimlerin arasında rahatça dolaşan dev fareleri fark etti. Gördüğü manzara karşısında büyük bir rahatsızlık duyan kadın, oturma planından anında vazgeçti.

ASIL ŞOKU ÇEVREDEKİLERİ GÖRÜNCE YAŞADI

Türk turisti şaşırtan tek şey etrafta cirit atan fareler olmadı. Çevredeki diğer turistlerin ve yerel halkın, yanı başlarında dolaşan farelere hiçbir şey olmamış gibi aldırış etmemesi şaşkınlığı ikiye katladı. Farelerin arasında çimlere uzanıp vakit geçirmeye devam eden insanları gören kadın, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Paris'in bu hijyen sorunu ve çevredekilerin duyarsızlığı, kenti ziyaret eden Türk turistin kamerasına ve hafızasına şok anlar olarak kazındı.