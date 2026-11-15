Çin'in sarp dağlarla çevrili Guizhou eyaletinde 2025 yılında tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü unvanını aldı. Altından akan nehir tabanından 625 metre yukarıda inşa edilen asma köprü, kanyonun iki yakası arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısalttı.

EYFEL KULESİ'NİN İKİ KATINDAN DAHA YÜKSEKTE İNŞA EDİLDİ

Guizhou eyaletindeki derin kanyonun üzerine kurulan asma köprü, nehir tabanından tam 625 metre yükseklikte konumlanıyor. Bu yükseklik, iki adet Eyfel Kulesi'nin üst üste konulmasından bile daha büyük bir boşluğa karşılık geliyor. 1.420 metre açıklığa sahip olan yapı, bulutların üzerine çıkan kuleleriyle öne çıkıyor.

2025 YILINDA TAMAMLANARAK HİZMETE GİRDİ

Sarp dağlık arazide yürütülen çalışmaların ardından 2025 yılında tamamlanan köprü, dünyanın en yüksek köprüsü olarak kayıtlara geçti. Derin vadinin üzerinde asılı duran asma köprü, zorlu coğrafi koşullara rağmen kanyonun iki yakasını doğrudan birbirine bağladı.

2 SAATLİK TEHLİKELİ YOLCULUK 2 DAKİKAYA İNDİ

Köprünün inşasından önce kanyonun iki yakası arasındaki geçişler, sarp ve tehlikeli dağ yolları üzerinden sağlanıyordu. Bu güzergahta yaklaşık 2 saat süren ulaşım süresi, Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün hizmete girmesiyle birlikte yalnızca 2 dakikaya indi.