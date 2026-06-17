Sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Eylem Çelik arasında gündeme gelen aşk iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Süreç boyunca açıklamalarıyla dikkat çeken Eylem Çelik, yaşadığı sürece ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Mehmet Ali Erbil’in kendisiyle iletişime geçtiğini ve sürecin “iş görüşmesi” olarak başladığını ifade etmişti.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Çelik açıklamasında, “Adımın bir daha Mehmet Ali Erbil ile anılmasını istemiyorum. Kariyerime odaklandım. Yakında çok önemli yapımcılarla bir görüşme sağlayacağım.” ifadelerini kullandı.