İstanbul'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul'da eylem hazırlığında olan bir IŞİD'li teröriste polis ekipleri operasyon düzenledi.

TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 1 VATANDAŞ YARALANDI

Teröristin ateş açması üzerine polis ekipleri karşılık verdi.

Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Açılan ateş sonrası bir vatandaş ise yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklamada geldi. Teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphenin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."