İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye dönmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, ABD'de tutuklu bulunan Tok'un avukatları, 13 Kasım'da Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

Dilekçede, Tok'un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin verilen karara karşı yaptığı istinaf başvurusundan vazgeçeceği ve Türkiye'ye dönerek yargılandığı davanın duruşmasına katılacağı belirtildi.

Eylem Tok'un duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemede hazır bulunacağı ifade edildi.

Avukatların dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkil Eylem Tok, kendisi hakkında verilen iade kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusundan feragat ederek duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatarak mahkemeniz duruşmasında hazır bulunacaktır."

Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye dönerek duruşmaya katılacak olması gerekçesiyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talep edildi.

'NAKDİ TEMİNAT' İLE ADLİ KONTROL TALEBİ

Tok'un avukatları ayrıca, mahkemenin belirleyeceği miktarda nakdi teminat yatırılması ve uygun görülecek diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla müvekkillerinin tutuklanmadan yargılanması talebinde bulundu.

Eylem Tok'un Türkiye'ye dönüşü, hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol talebine ilişkin nihai kararı Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi verecek.

İADE TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Türkiye'nin Eylem Tok'un iadesine yönelik talebi, 3 Nisan 2024 tarihinde Washington Büyükelçiliği aracılığıyla ABD makamlarına iletilmişti.

ABD'de 7 Mayıs 2024 tarihinde hakkında yakalama emri çıkarılan Tok, 14 Haziran 2024'te Boston'da yakalanarak tutuklanmış ve Rhode Island eyaletindeki Donald W. Wyatt Tutukevine gönderilmişti.

Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara itiraz eden Tok'un başvurusu üzerine ABD Bölge Mahkemesi, 9 Şubat 2026 tarihinde istinaf incelemesi tamamlanana kadar iade işlemlerinin durdurulmasına karar vermişti.