İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından, oğlu Timur Cihantimur ile birlikte ABD’ye giden Eylem Tok’un Boston’da tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup kaleme aldığı ortaya çıktı.

Tok, mektubunda “yasal varislerle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini” öne sürdü.

Bu açıklamaya, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’den yanıt geldi.

Gazete Pencere’ye konuşan Aci, “Kimseyle helalleştiği yok. Geline para vermişler, kandırmışlar geçen yıl. Bu sene aklına düşmüş herhalde, dava yaklaşıyor. Yaklaştığı için günah çıkarıyor” dedi.

MAHKEMEYE YAKIN ALGI YARATIYOR’

Tok’un mektubundaki “kanuni varislerle” ifadesine dikkat çeken Aci, bunun kamuoyunda “acılı aileyle helalleşildiği” algısı yaratmak için kullanıldığını söyledi:“Mahkemeye yakın, ‘Ben acılı aileyle görüştüm, helalleştik’ gibisinden bir algı yaratıyor. Ama öyle bir şey yok. Dikkat ederseniz ‘kanuni varisleriyle’ diye hukuki bir terim kullanıyor. Ben kanuni varis değilim. Bizim ülkemizdeki medeni kanunlar böyle; evladımızın varisliğine bizi kabul etmiyorlar. Ancak eşi ve çocuğu varis olabiliyor. Onları da kandırdılar, para ödediler, olayın üstünü kapattılar.”Aci, söz konusu anlaşmanın geçen yıl mayıs ayında yapıldığını belirterek, “O da ‘maddi ve manevi tazminatının karşılığını almış, davadan vazgeçmiş’ diye göstermiş. Bu, ‘parasını verdim helalleştim’ demek. Helalleşme falan değil” ifadelerini kullandı.

‘ALMADIM’ DEDİĞİ TELEFONUN ARABASINDA NE İŞİ VARDI

Eylem Tok’un mektubunda “kaza yerine gitmediği, telefon almadığı ve polisin aranmasını engellemediği” yönündeki ifadelerine de tepki gösteren Aci, “Almadıysan telefon nasıl kendi arabanda bulundu, onu niye söylemiyorsun? İnsanın söylemiyle eylemi birbirini tutmalı. Sen farklı söylüyorsun ama yaşanan eylem farklı” dedi.

Tok’un “annelik içgüdüsüyle hareket ettiği” savunmasına karşılık Aci, şunları söyledi:

-Altına milyonluk araba verip ‘anneyim’ diyorsun. Gece 11.30’da ormanda ne işi var çocuğun? Bunun cevabını da ver, oturup konuşalım.

‘Ben annelik içgüdüsüyle gittim’ diyor. Kaybettiği 29 yaşındaki gencin de bir annesi, babası var. Onun yetim kalan çocuğunun da bir annesi var. Sen gerçek bir anne olsaydın benim evladımı ölüme terk etmezdin.”

‘ÖNCE İNSAN OLACAK

Aci, oğlunun kazadan sonra uzun süre hastaneye ulaştırılamadığını, Tok ve oğlunun ise kısa sürede Türkiye’den ayrıldığını hatırlatarak, “Benim evladım 81 dakika sonra hastaneye gidiyor, sen 120 dakika içinde ülkeyi terk ediyorsun” dedi.

Eylem Tok’un mektubundaki “helalleşme” ifadesini reddeden Aci, sözlerini şöyle tamamladı:“Bu helalleşme melalleşme değil. Önce insan olacak, ondan sonra kapım her zaman açık. İnsan olmadıktan sonra hiç kusura bakmasın; kapım kapalı.