Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

EkolTV'de yer alan habere göre, Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan dört müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu.

'MADDİ VE MANEVİ ZARARIMIZ GİDERİLMİŞTİR'

Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

BABA: BEN VAZGEÇMEDİM

Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci gelini Şükriye Aci’ye tepki gösterdi. Aci, “Haberim yoktu. Davamdan vazgeçmedim. Davama devam ediyorum. Ne söylediysem arkasındayım” dedi.

OLAY

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.