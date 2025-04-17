Türkiye'de öğretmenlerin hak talebiyle başlattığı eylemler yurdun dört bir yanında devam ediyor. Bu eylemlerde polislerle karşı karşıya gelen öğretmenlerin konuşmaları sosyal medyanın gündemine oturuyor.

O eylemlerden bir tanesinde yaşanan diyalog şoke ettirdi. Elindeki megafonla öğretmenlerin eylemleri ile ilgili görüşmeler yapan polis memuru, karşısındaki öğretmene "Sen bu kafayla öğretmen olursan o çocuklara yazık olur." dedi.

POLİSTEN KÜSTAH CEVAP

Öğretmen buna karşılık "Sen mi karar vereceksin kimin öğretmen olduğuna?" dediğinde polis karşılık olarak "Evet ben karar veriyorum" dedi.

Öğretmen ise bu cevap karşısında "O yüzden ülke bu halde." yanıtını verdi.