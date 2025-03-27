Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda ismin tutukluluğuna yönelik protesto gösterileri, Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor.

Gösterilerde zaman zaman polis ve eylemciler arasında gerilimler yaşansa da, öğrencilerin yoğun olarak katıldığı eylemlerden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Protestocuların mizah içerikli dövizlerin yanı sıra çizgi film karakterlerine ait kostümler ile meydanlara inmesi dikkat çekerken, Antalya'da polislerin 'Pokemon' isimli çizgi filmde yer alan Pikachu karakterinin kostümünü giyen bir eylemciyi kovalaması sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto gösterilerinde yoğun bir kalabalık görülürken, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanan kolluk güçleri, pokemon kostümü giymiş eylemciyi uzun süre boyunca kovaladı