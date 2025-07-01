Antalya'da Mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda Pikachu kostümüyle polisten kaçan genç bu kez de Saraçhane için yola çıktı. en kaçarken görüntülendi.

MAHMUT TANAL İLE BULUŞTU

CHP'li vekil Mahmut Tanal sosyal medya hesabından Pikachu ile buluştuğu anlar paylaştı. Tanal Pikachu'yu "Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım" diyerek Saraçhane'ye çağırmıştı.

Paylaşılan videoda Tanal, Pikachu ile beraber 'Her şey çok güzel olacak' derken görüntülendi.