İstanbul’da, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, altıncı gecesinde Saraçhane Meydanı’nda devam ederken, geceye damga vuran gelişme, küfür tartışması oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, “Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeleri sert şekilde kınadı.

Özgür Özel'den Net Mesaj: “O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine ve ailesine edilen küfürlere sert tepki gösterdi. Özel, “O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım” diyerek, hakaret içerikli söylemleri kesin bir dille reddetti.

Saraçhane'deki protestoların siyasi atmosfer üzerindeki etkileri sürerken, yaşanan bu tartışma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.