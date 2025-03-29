İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklanmasıyla da devam ederken; protestoların Antalya ayağında, anime karakteri Pikachu kostümüyle polisten kaçan gösterici sosyal medyada gündem oldu.
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümü ile polisten kaçan göstericiyle röportaj yaptı.
'NE MUTLU BANA'
Kaya'nın fikrin nereden aklına geldiğine dair sorusuna yanıt veren gösterici şunları söyledi:
"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim.
Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana."