Ağustos ayı kampanyalarının sona ermesinin ardından, bankalar 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak yeni eylül dönemi emekli promosyon tarifelerini açıkladı.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yarışta; nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve ek ödüllerle birlikte sunulan toplam paket tutarları rekor seviyelere ulaştı.

Üstelik banka değiştirmek veya tekliflerden yararlanmak isteyen emeklilerin şubeye gitme zorunluluğu da ortadan kalktı. Tüm maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemleri, bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

Eylül ayı itibarıyla özel bankalar emekli müşterilerini çekebilmek adına nakit promosyon yarışında sınırları zorluyor:

Şekerbank: Temel promosyon ödemesinin yanı sıra fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve sigorta ürünlerinin dahil edildiği özel paketiyle toplamda 35.000 TL’ye varan en yüksek promosyon tekliflerinden birini sunuyor.

ING: Emeklilere özel dijital kanallarda ücretsiz EFT/havale imkanıyla birlikte 32.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sağlıyor.

DenizBank: Ücretsiz transfer avantajının yanında emekli maaşını taşıyanlara 30.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi: Emekli maaşını getirenlere 30.000 TL’ye varan promosyon seçeneği sunuyor.

Garanti BBVA: Maaşını getiren emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon imkanı tanıyor.

İş Bankası: 25.000 TL’ye varan emekli promosyonuna ek olarak; yeni kredi kartı alımına 9.000 TL, 2 fatura talimatına ise 1.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL MaxiPuan hediye ediyor.

QNB: Emeklilik paketinde 20.000 TL’ye varan promosyon ödülünün yanı sıra ücretsiz EFT/havale ayrıcalığı sunuyor.

Akbank: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olan yeni dönem kampanyasında 15.000 TL’ye varan net nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Kamu bankaları da emekli maaş müşterileri için belirlediği standart promosyon tarifelerini eylül ayında sürdürüyor:

Ziraat Bankası: Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ve ücretsiz havale imkanı sağlıyor.

Halkbank: Maaş aralığına göre 12.000 TL’ye varan emekli promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eylül ayı boyunca geçerli olacak bu kampanyalardan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını ilgili bankaya 3 yıl süreyle taşımayı taahhüt etmeleri yeterli oluyor.

Herhangi bir evrak bürokrasisi olmaksızın, mevcut bankadan ayrılma veya yeni bankaya geçiş işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden ya da tercih edilen bankanın mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla saniyeler içerisinde tamamlanabiliyor.