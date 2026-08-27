Yaz boyunca kapalı kalan ısıtma sistemlerinin içerisinde hava kabarcıkları birikir. Bu durum sıcak suyun petek içinde rahatça dolaşmasını engelleyerek peteklerin altının sıcak, üstünün soğuk kalmasına yol açar. Sonuç ise daha çok çalışan bir kombi ve yükselen faturalar olur.

Sistemler henüz hareketsizken, yani Ağustos ve Eylül günlerinde yapacağınız hava alma işlemi, kombinizin ilk günden itibaren en yüksek verimle çalışmasını sağlar. Uzmanlar, sıfır maliyetli bu pratik adımın ısınma bütçesine doğrudan katkı sunduğunu vurguluyor.

ADIM ADIM RADYATÖR HAVASI NASIL ALINIR?

Bu pratik işlemi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan şeyler yalnızca bir radyatör hava alma anahtarı (veya düz tornavida) ile küçük bir su kabı:

Sıralamaya Dikkat Edin: Hava alma işlemine her zaman kombiye en yakın olan petekten başlayın ve kademeli olarak en uzaktaki peteğe doğru ilerleyin.

Tahliye Vanasını Açın: Kabı peteğin üst yan kısmında bulunan tahliye vanasının altına yerleştirin. Anahtarı saat yönünün tersine yavaşça çevirin.

Sesi ve Su Akışını Takip Edin: İçerideki hava çıkarken belirgin bir tıslama sesi duyulacaktır. Ses kesilip su kabarcıksız ve kesintisiz şekilde akmaya başladığı anda vanayı tekrar sıkıca kapatın.

Tüm Petekleri Kontrol Edin: Banyo havlupanları dahil evdeki bütün radyatörlerde aynı adımı tekrarlayın.

DETAYLI TEMİZLİK VE KOMBİ BAKIMINA AMAN DİKKAT

Isıtma verimliliğini daha da yukarı çekmek için sadece hava almak yeterli değil. Kış sezonu açılmadan önce petek aralarında biriken toz ve kirlerin elektrik süpürgesi ve mikrofiber bez yardımıyla temizlenmesi, sıcak havanın odaya yayılmasını kolaylaştırır.

Son olarak, soğuk hava dalgası şehre ulaşmadan önce kombinize genel bir yetkili servis bakımı yaptırmak, kışın ortasında yaşanabilecek sürpriz arızaların ve yüksek tüketimlerin önüne geçecektir.