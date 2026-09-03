Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ağustos ayı enflasyon verisini duyurdu.



Geride bıraktığımız ayda enflasyon yüzde 1,84 olarak açıklanırken, kesinleşen veriyle birlikte kira sözleşmelerine uygulanacak zam oranının tavanı da belli oldu.



KİRA ZAMMINDA TAVAN YÜZDE 31,79 OLDU



Açıklanan enflasyon verilerinin ardından eylül ayı içerisinde yenilenecek kira sözleşmelerinde tavan zam oranı yüzde 31,79 olarak kesinleşti.







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