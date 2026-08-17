Eylül 2026, gökyüzündeki 2 tutulmanın ardından etkisini daha güçlü hissettirecek. Geri hareketler ve ay boyunca gerçekleşecek önemli gezegen açıları, özellikle Koç, Aslan, Başak ve Balık burçları için hayatın bazı alanlarında kapanışları ve yeni başlangıçları öne çıkarıyor.

Bu 4 burç için Eylül, yalnızca yeni bir mevsimin başlangıcı olmayacak. İlişkiler, para, kariyer, kişisel kararlar ve gelecek planlarıyla ilgili uzun süredir devam eden bazı süreçler yeni bir aşamaya geçecek.

Ayın özellikle 11, 18, 26 ve 28 Eylül tarihlerinde yaşanacak gökyüzü hareketleri, değişimin hangi alanlarda yoğunlaşacağını belirleyecek.

Koç: Ertelenen karar artık kapıda

Koç burçları Eylül ayına kolay bir başlangıç yapmayacak. 1 Eylül'de Mars ile geri hareketli Satürn arasındaki sert açı, hızlı hareket etmek isteyen Koçların sorumluluklar ve geçmiş kararlarla yüzleşmesine neden olabilir.

Ailevi konular, iş hayatındaki yükler veya daha önce alınmış bir karar yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde acele etmek yerine hangi sorumluluğun gerçekten kendilerine ait olduğunu belirlemek önem kazanacak.

10 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle ilişkiler ve ortaklıklar daha fazla dikkat çekecek. İş anlaşmaları, özel ilişkiler ve ortak kararlar konusunda belirsiz kalan noktalar görünür hale gelecek.

Bir ilişkinin nereye gittiği, bir iş ortaklığında yükün kimin üzerinde olduğu veya karşılıklı beklentilerin ne kadar dengeli olduğu daha açık biçimde ortaya çıkabilir.

18 Eylül'de geçmiş yeniden karşılarına çıkabilir

Koçlar için ayın önemli tarihlerinden biri 18 Eylül. Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlaması, uzun süredir devam eden özgüven ve kişisel cesaret konularını yeniden gündeme taşıyabilir.

2018'den beri devam eden bir mesele yeniden karşılarına çıkabilir. Ancak bu kez amaç aynı döngüyü tekrarlamak değil, olaya daha farklı bir yerden bakmak olabilir.

26 Eylül'deki Koç Dolunayı ise ayın en güçlü noktalarından birini oluşturuyor. Dolunay, Koçların kendileriyle ilgili önemli bir gerçeği fark etmesine neden olabilir.

Kendileri hakkında oluşturdukları imaj ile gerçekte yaşadıkları hayat arasındaki fark görünür hale gelebilir.

Dolunayın karşısında Terazi burcunda bulunan Güneş nedeniyle ilişkiler de bu süreçten doğrudan etkilenecek. Bazı Koçlar ilişkilerinde daha net sınırlar koyarken, bazıları artık kendilerini desteklemeyen bir bağın sona erdiğini görebilir.

27 Eylül'deki Mars-Chiron karesi eski kırgınlıkların yeniden tetiklenmemesi gerektiğine işaret ediyor. 28 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte ise enerji yeniden yükseliyor.

Koçlar için Eylül'ün mesajı net: Ertelenen bir karar artık yeni dönemin başlangıç noktası olabilir.

Aslan: Büyük plan artık gerçeğe dönüşüyor

Aslan burçları için Eylül, yılın en dikkat çekici dönemlerinden biri olabilir. 12 Ağustos'taki Aslan Güneş Tutulması ile başlayan kişisel değişim süreci, Eylül boyunca daha görünür hale gelecek.

Bu dönemde Aslanların önünde yalnızca yeni fırsatlar değil, hangi eski alışkanlıkları ve planları geride bırakmaları gerektiği de belirginleşebilir.

1 Eylül'de Aslan burcundaki Jüpiter ile geri hareketli Satürn arasındaki uyumlu açı, büyük fikirlerin somut bir plana dönüştürülmesine yardımcı olabilir.

Eğitim, seyahat, uluslararası bağlantılar veya uzun vadeli projeler gündeme gelebilir. Daha önce yalnızca hayal olarak görülen bir hedef için ciddi bir adım atılması mümkün hale gelebilir.

Para konusunda yeni dönem

11 Eylül'deki Başak Yeni Ayı, Aslanların para ve kişisel değerler alanını hareketlendiriyor.

Bu nedenle ayın ortasında gelir, iş ve maddi güvence konuları daha fazla önem kazanabilir. Yeni bir gelir kapısı aramak, mevcut iş modelini değiştirmek veya gereksiz harcamaları azaltmak gündeme gelebilir.

Asıl hareketlilik ise ayın son haftasında başlayacak.

26 Eylül'deki Koç Dolunayı eğitim, seyahat, uzaklar veya geleceğe ilişkin önemli bir plan konusunda bir dönemin tamamlanmasını sağlayabilir.

Ardından 28 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte bekleyen işler yeniden hız kazanabilir.

Uzun süredir ertelenen bir proje için harekete geçmek, kişisel bir hedefi sahiplenmek veya yeni bir başlangıç yapmak daha kolay hale gelebilir.

Aslanlar için Eylül'ün ana konusu büyük düşünmek değil, düşündüklerini hayata geçirmek olacak.

Başak: Hayatın yönü değişiyor

Başak burçları için Eylül 2026, özellikle kimlik ve ilişkiler açısından önemli bir döneme işaret ediyor.

28 Ağustos'taki Balık Ay Tutulması'nın etkileri ay boyunca devam ederken, Başakların ilişkilerinde kimin gerçekten yanlarında olduğu daha net hale gelebilir.

Bazı ilişkiler güçlenirken bazı bağların artık aynı şekilde devam edemeyeceği anlaşılabilir.

Ancak Başaklar için asıl yeni dönem 11 Eylül'de başlayabilir.

11 Eylül'de yeni bir sayfa açılıyor

Başak burcundaki Yeni Ay, doğrudan Başakların kendisini ve hayata nasıl devam etmek istediğini gündeme taşıyor.

Bu nedenle görünüş, yaşam tarzı, kişisel hedefler veya uzun süredir ertelenen kararlar konusunda bir sıfırlama yaşanabilir.

Başaklar artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendilerine gerçekten uyan bir hayat kurmak isteyebilir.

10 Eylül'e kadar Başak burcunda ilerleyen Merkür de karar verme ve olayları analiz etme konusunda destek sağlayabilir.

Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte dikkat bu kez para ve kişisel değerlere çevrilecek. Başaklar neye ne kadar değer verdiklerini ve karşılığında ne aldıklarını daha fazla sorgulayabilir.

Aynı gün Uranüs'ün İkizler burcunda geri hareketine başlaması ise kariyer yönünde yeniden düşünülmesi gereken konuları ortaya çıkarabilir.

Bu nedenle Eylül, Başaklar için yalnızca bir değişim ayı değil, hayatın yönünü yeniden belirleme dönemi olabilir.

Balık: Eski hayat geride kalıyor

Balık burçları Eylül 2026'ya güçlü bir kapanış enerjisiyle giriyor.

28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, kimlik ve yaşam yönüyle ilgili önemli bir süreci başlatmış durumda. Eylül boyunca bu tutulmanın etkileri daha görünür hale gelebilir.

Bir ilişki, yaşam tarzı veya kişisel hedef artık eskisi kadar anlamlı gelmiyorsa, Balıklar bunu görmezden gelmekte zorlanabilir.

Uzun süredir kendilerine ait olmadığını hissettikleri bir hayatı değiştirme isteği güçlenebilir.

11 Eylül ilişkilerde yeni kapı açabilir

Başak burcundaki Yeni Ay, Balıkların ilişkiler ve ortaklıklar alanını hareketlendirecek.

Yeni bir insanla tanışmak, yeni bir iş birliğine başlamak veya mevcut bir ilişkide yeni bir sayfa açmak mümkün olabilir.

Ancak bu yeni başlangıçların devam edebilmesi için karşılıklı güven ve dürüstlük önemli olacak.

18 Eylül'de Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte para, kişisel değer ve maddi güvenlik konuları yeniden gündeme gelebilir.

Balıklar kendi emeklerinin karşılığını yeterince alıp almadıklarını sorgulayabilir.

26 Eylül'deki Koç Dolunayı ise bu konuları daha görünür hale getirecek. İş, gelir, zaman veya kişisel yeteneklerle ilgili bir konuda “Bunun karşılığını gerçekten alıyor muyum?” sorusu öne çıkabilir.

Bu farkındalık, maddi açıdan daha güvenli bir düzen kurmak için yeni kararların alınmasını sağlayabilir.

Eylül sonunda Balıklar için ortaya çıkan tablo oldukça net: Eski kimlik ve alışkanlıklar geride kalırken, daha güçlü sınırlar ve daha gerçekçi bir yaşam düzeni kurulmaya başlanıyor.

Eylül 2026'nın en güçlü mesajı

Koç, Aslan, Başak ve Balık için Eylül ayının ortak noktası değişim olacak.

Ancak bu değişim her burçta farklı bir alanda ortaya çıkıyor. Koç ilişkilerinde ve kişisel kararlarında, Aslan hedeflerinde ve maddi düzeninde, Başak kimliğinde ve kariyer yönünde, Balık ise ilişkileri ve maddi güvenliği konusunda yeni bir döneme geçebilir.

Gökyüzünün bu ay verdiği mesaj ise ortak: Artık eski düzeni sürdürmek yerine yeni dönemin şartlarını belirleme zamanı.