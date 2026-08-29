Eylül 2026 dışarıdan bakıldığında oldukça hareketli ve yapılandırılmış bir ay gibi görünüyor. 4 gezegenin geri harekette olması, Başak burcundaki yeni ay, Terazi burcundaki sonbahar ekinoksu, Koç burcundaki dolunay ve Akrep burcunda ilerleyen Venüs ile Merkür, gökyüzündeki önemli değişimlere işaret ediyor.

Bu hareketliliğin asıl etkisi ise iç dünyada hissedilecek. Çünkü bu ay, beklentilerle gerçeklerin karşı karşıya geldiği ve güzel görünen hayallerin daha sert bir gerçeklik duygusuyla sınandığı bir dönem olacak. Bazı burçlar, eylül ayında işlerin umdukları gibi gitmediği durumlarla karşılaşabilir. Yaşanacak hayal kırıklıkları yalnızca birer başarısızlık değil, aynı zamanda önemli bir farkındalığın başlangıcı olabilir. İşte eylül ayında beklentileriyle gerçekler arasında kalabilecek 5 burç...

Boğa

Boğa burcu için istikrar ve güven duygusu her zaman büyük önem taşır. Ancak Eylül ayı, uzun süredir güvendiğiniz bazı şeylerin aslında sandığınız kadar sağlam olmayabileceğini gösterebilir.

Başak burcundaki yeni ay günlük yaşamınızı, iş düzeninizi ve maddi konularınızı öne çıkarırken, geri hareketteki gezegenler geçmişte yapılan anlaşmaları, alınan kararları ve kurulan düzenleri yeniden gözden geçirmenize neden olabilir.

Beklediğiniz bir ödeme gecikebilir, finansal bir plan umduğunuz sonucu vermeyebilir ya da üzerinde çalıştığınız bir proje size beklediğiniz güveni sağlamayabilir. Hatta güvendiğiniz bir kişinin size istediğiniz kadar destek olmadığını fark edebilirsiniz.

Bu durum sizi özellikle zorlayabilir çünkü hayal kırıklığı, en temel ihtiyaçlarınızdan biri olan güven duygusuna dokunacak. Ancak bu ayın asıl mesajı, her istikrarlı görünen şeyin gerçekten güvenilir olmadığını fark etmek olabilir. Temellerinizi dürüstçe sorgulamaya cesaret ederseniz, Eylül ayı size gerçek güvenle yalnızca alışkanlıktan kaynaklanan bağlılık arasındaki farkı gösterebilir.

Aslan

Yaz ayları boyunca enerjiniz, özgüveniniz ve görünür olma arzunuz ön plandaydı. Burcunuzdaki Jüpiter de bu dönemde kendinizi daha güçlü ifade etmenizi ve dikkatleri üzerinize çekmenizi destekledi. Ancak Eylül ayıyla birlikte odağınız yavaş yavaş dışarıdan iç dünyanıza kayabilir.

Her çabanızın beklediğiniz ilgiyi görmediğini fark etmek bu ay sizi şaşırtabilir. Büyük bir hevesle başladığınız bir proje beklediğiniz ilgiyi görmeyebilir, ortaya koyduğunuz bir fikir ılık tepkilerle karşılanabilir ya da çevrenizdeki insanlar emeklerinizi sizin istediğiniz kadar takdir etmeyebilir.

Bu durum gururunuzu incitebilir. Çünkü sizin için görülmek ve değerinizin fark edilmesi önemlidir. Ancak geri hareketteki gezegenler, aslında kim tarafından ve neden görülmek istediğinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir.

Eylül ayındaki hayal kırıklıkları, her zaman alkışlanmak zorunda olmadığınızı anlamanızı sağlayabilir. Gerçek özgüvenin, başkalarının ilgisinden değil, kendi değerinizi bilmekten geldiğini fark ettiğinizde bu dönem sizin için önemli bir dönüşüme dönüşebilir.

Oğlak

Sorumluluk almak, çalışmak ve hedeflerinin peşinden gitmek Oğlak burcunun en güçlü özellikleri arasında yer alır. Ancak Eylül ayında yıllardır üstlendiğiniz bazı sorumlulukların ağırlığını daha fazla hissedebilirsiniz.

Geri hareketteki Satürn, Neptün ve Plüton; hangi yükümlülüklerin gerçekten size ait olduğunu, hangilerini ise yalnızca "böyle yapmam gerekiyor" düşüncesiyle üstlendiğinizi sorgulatabilir.

Uzun süredir emek verdiğiniz bir işin beklediğiniz takdiri getirmemesi, kariyerinizde bir süredir devam eden durgunluk veya bir otorite figüründen beklediğiniz desteği görememeniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Asıl zorlayıcı olan ise yıllardır inandığınız bir gerçeği sorgulamak olabilir: Çok çalışmanın ve disiplinli olmanın her zaman beklediğiniz başarıyı garanti etmediğini görmek.

Ancak bu farkındalık, sizin için yeni bir başlangıcın kapısını açabilir. Eylül ayında hedeflerinizi yeniden değerlendirmek, yalnızca görev olduğu için taşıdığınız yüklerden kurtulmak ve gerçekten istediğiniz şeylere yönelmek mümkün. Bu ay size, başarı uğruna kendinizi tüketmek ile gerçekten anlamlı bir hedefin peşinden gitmek arasındaki farkı gösterebilir.

Kova

Kova burcunda geri hareket eden Plüton, Eylül ayında derinlerde devam eden bir dönüşümü daha görünür hale getirebilir. Özgürlük, bağımsızlık ve adalet konusundaki düşünceleriniz gerçek hayatın koşulları tarafından sınanabilir.

Bir grubun veya topluluğun düşündüğünüz kadar idealist olmadığını fark edebilir, büyük umutlarla dahil olduğunuz bir projenin beklentileriniz kadar yenilikçi olmadığını görebilir ya da kendi değerlerinizle çelişen bazı tavizler vermek zorunda kalabilirsiniz.

Bu durum sizi diğer burçlardan daha fazla etkileyebilir. Çünkü mesele yalnızca yaşanan olay değil, kendinizle ilgili oluşturduğunuz imajın da sorgulanmasıdır. Farklı olmak, özgür düşünmek ve mevcut düzenleri sorgulamak isteyen biri olarak, zaman zaman eleştirdiğiniz yapıların bir parçası olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Bu çelişki ilk anda rahatsız edici olsa da Eylül ayının önemli derslerinden biri tam da burada saklı. Kendinizi yargılamak yerine bu tutarsızlığı kabul edebilirseniz, yaşadığınız hayal kırıklıkları sizi daha dürüst ve gerçekçi bir yöne taşıyabilir.

Balık

Balık burcu için Eylül ayı diğerlerinden biraz daha hassas geçebilir. Neptün'ün Koç burcundaki geri hareketi ve ay sonunda burcunuzda gerçekleşecek dolunay, duygularınızı ve uzun süredir içinizde taşıdığınız beklentileri daha görünür hale getirebilir.

Bir şeylerin yolunda gitmediğini herkesten önce hissedebilirsiniz. Ancak buna rağmen gerçekleşmesi pek mümkün olmayan bir hayale veya idealize ettiğiniz bir duruma tutunuyor olabilirsiniz.

Eylül ayında gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Romantik anlamda gözünüzde büyüttüğünüz bir kişinin sandığınız kadar derin olmadığını fark edebilir, büyük umutlarla başladığınız bir projenin hayalinizdeki kadar kusursuz ilerlemediğini görebilir veya manevi anlamda beklediğiniz gelişmenin istediğiniz hızda gerçekleşmediğini hissedebilirsiniz.

Bu hayal kırıklıkları ilk etapta canınızı yakabilir. Fakat Neptün'ün geri hareketi aynı zamanda önemli bir fırsat sunuyor: Hayal ettiklerinizle gerçekten ihtiyaç duyduklarınız arasındaki farkı görmek.

Bazı hayallerin gerçekleşmemesi, onların tamamen yanlış olduğu anlamına gelmez. Belki de yalnızca şekil değiştirmeleri gerekiyordur. Eylül ayı, sizin için gerçek arzularınızı yanılsamalardan ayırma ve kendinize karşı daha dürüst olma zamanı olabilir.