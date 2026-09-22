Meyve ağaçlarında budama; ağacın sağlıklı gelişmesi, büyümesinin kontrol altında tutulması ve sonraki dönemlerde meyve üretiminin desteklenmesi amacıyla yapılıyor. Ay takvimini esas alan geleneksel uygulamalarda ise budama yapılacak tarih de dikkate alınıyor.

26 EYLÜL'DE NEDEN BUDAMA YAPILMIYOR?

Ay takvimine göre 26 Eylül'deki dolunay, meyve ağaçlarının budanması için uygun olmayan dönemlerden biri kabul ediliyor. Bu inanışa göre dolunay sırasında özsu dallar, gövde ve yapraklarda daha yoğun hareket ediyor. Bu dönemde yapılan kesimlerin daha fazla sıvı kaybına neden olabileceği ve budama yaralarının kapanmasını geciktirebileceği düşünülüyor.

AÇIK YARALAR DAHA UZUN SÜRE KALABİLİR

Ay takvimini temel alan uygulamalarda dolunay sırasında kesilen dallarda oluşan yaraların daha uzun süre açık kalabileceği kabul ediliyor. Bunun mantar, bakteri, böcek ve diğer zararlıların ağacı etkileme ihtimalini artırabileceği düşünülüyor. Bu nedenle ay takvimini takip edenler önemli budama işlemlerini dolunay dışındaki tarihlere bırakmayı tercih ediyor.

BUDAMA İÇİN TARİH NEDEN ÖNEMLİ?

Budama zamanı belirlenirken yalnızca ağacın dallarının durumu değil, türü, mevsim ve bulunduğu bölgenin iklim koşulları da önem taşıyor. Yanlış zamanda veya yanlış yöntemle yapılan budama ağacın gelişimini etkileyebileceği için kesilecek dalların ve uygulanacak tekniğin ağacın özelliklerine göre belirlenmesi gerekiyor.

AY TAKVİMİ BİLİMSEL BİR KURAL DEĞİL

Ay takvimine göre budama yapılması geleneksel bir uygulama olarak kullanılıyor ancak bunun bilimsel bir kural olmadığı belirtiliyor. Meyve ağaçlarının budama zamanını belirlerken ağacın türü, genel durumu, iklim ve mevsim koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.