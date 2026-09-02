Sonbaharın gelişiyle birlikte bahçe bakım çalışmaları hız kazanırken, uzmanlar eylül ayında yapılan zamansız budama işlemlerine karşı uyarıda bulundu. Ağaçların kış uykusuna hazırlandığı bu geçiş döneminde atılan yanlış adımlar, bitki sağlığını ve gelecek sezonun verimini olumsuz etkiliyor.

Eylül ayında uygulanan sert budamalar ağaçları taze sürgün vermeye teşvik ediyor ancak sonbahar ve kış soğukları, henüz olgunlaşmamış bu taze dokuların donmasına neden olarak ağacın kurumasına ya da hastalanmasına yol açıyor.

EYLÜL AYINDA BUDANMAMASI GEREKEN 5 AĞAÇ

Uzmanlar, eylül ayında özellikle şu 5 ağaç ve bitki grubunda derin budamadan kaçınılması gerektiğini belirtiyor:

Turunçgiller

Portakal, mandalina ve limon gibi dona karşı hassas türlerde eylül budaması taze filizlerin ilk kış soğuklarında donmasıyla sonuçlanıyor.

Erken baharda çiçek açan ağaçlar

Erguvan, kiraz çiçeği ve manolya gibi türler gelecek baharın tomurcuklarını yaz sonunda tamamladığı için bu dönemdeki kesimler çiçek verimini yok ediyor.

Zeytin ağaçları

Hasat öncesi döneme denk gelen budamalar hem meyve kaybına hem de sonbahar nemiyle mantar hastalıklarının yayılmasına zemin hazırlıyor.

Sert çekirdekli meyve ağaçları

Şeftali, kayısı, erik ve kirazda açılan budama yaraları kış boyunca kapanmayarak gövde enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor.

İğne yapraklılar

Çam, göknar ve ladin gibi yeşil türlerde yapılan kesimler besin depolama sürecini keserek reçine dengesini bozuyor.

KIŞ SONUNDA YAPILMALI

Uzmanlar, eylül ayında yalnızca kırık, kuru veya hastalıklı dalların temizlenmesi gerektiğini; şekil verme ve gençleştirme budamalarının ise kış sonuna (şubat-mart) ertelenmesini öneriyor.