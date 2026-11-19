Serik'te eylül ayının ortalarında toprakla buluşturulan çilek fideleri, 55-60 günlük yetiştirme sürecinin ardından meyve vermeye başladı. Örtü altındaki üretim alanlarında sezonun ilk ürünleri toplanırken, hasat edilen çilekler satış noktalarına gönderildi.

Turfanda olarak piyasaya çıkan çilekler, sezonun ilk ürünü olması nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Özellikle pastaneler taze çileklere yoğun ilgi gösteriyor. Marketlerde ve semt pazarlarında ise tüketicilerin bütçesine uygun olması amacıyla 200, 250 ve 300 gramlık paketlerle satış yapılıyor.

KİLOGRAM FİYATI 600 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Sezonun ilk hasadıyla birlikte çileğin kilogram fiyatı 500-600 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı. Üreticiler, ilerleyen günlerde hasat miktarının artmasıyla fiyatların düşeceğini, böylece tüketici talebinin de yükselmesini bekliyor.

12 DÖNÜMDEN 15 TON ÜRÜN BEKLİYOR

22 yıldır çiftçilik yapan ve son 6 yıldır çilek üretimine ağırlık veren Ramazan Kurulmaz, bu sezon yaklaşık 12 dönümlük arazisinden 14-15 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Çilek yetiştiriciliğinin diğer sebze üretimlerine kıyasla daha fazla emek istediğini belirten Kurulmaz, buna rağmen üretimin karşılığını verdiğini ifade etti.

İşçilik giderlerinin üreticiler açısından önemli bir maliyet kalemi olduğuna değinen Kurulmaz, sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladıklarını söyledi. Fideleri 20 Eylül'de diktiklerini aktaran üretici, yaklaşık 55-60 günlük bakım sürecinin ardından hasada geçtiklerini belirtti.

Hava şartlarının şu ana kadar üretim açısından olumlu ilerlediğini kaydeden Kurulmaz, sezonun kilogram başına 500-600 lira fiyatla açıldığını ve turfanda ürün olması nedeniyle çileğin yüksek fiyattan satıldığını dile getirdi.