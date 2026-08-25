Sonbahar kapıyı çalmaya hazırlanırken gökyüzündeki kozmik dengeler de altüst oluyor. 

Astrologların analizlerine göre, Eylül 2026'da gerçekleşecek 4 gezegen gerilemesi, Başak burcundaki Yeniay ve Akrep burcuna geçen Venüs-Merkür hattı, içsel dünyamızda adeta bir fırtına koparacak. Güzel hayallerin yerini şoke edici gerçeklere bırakacağı bu dönemde, özellikle 5 burç duygusal darbelerle karşı karşıya kalacak.

İŞTE EYLÜL AYINDA SINAVDAN GEÇECEK 5 BURÇ:

🐂 BOĞA (Güvendiği Dağlara Kar Yağacak): 

Güven ve istikrar arayan Boğalar, bu ay hayal kırıklığına uğrayabilir. Bekledikleri bir para gelmeyebilir, bir proje çökebilir ya da çok güvendikleri bir insan arkasını dönebilir. 

🦁 ASLAN (Alkışlar Kesiliyor): 

Yaz aylarının parlayan yıldızı Aslanlar için sahne ışıkları sönüyor. Büyük emek verdiğiniz bir iş hak ettiği alkışı alamayabilir ya da sevdiğiniz kişi fedakarlığınızı görmezden gelebilir. 

🐐 OĞLAK (Boşa Giden Emekler): 

Sorumlulukların altında ezilen Oğlaklar, bunca disiplin ve çabaya rağmen bekledikleri takdiri ve kariyer başarısını göremeyince yıkılabilirler. 

Üst kademelerden bir yönetici sizi yarı yolda bırakabilir. 

⚱️ KOVA (Maskeler Düşüyor): 

Plüton'un burçlarındaki geri hareketiyle yüzleşecekler. Çok güvendiğiniz bir arkadaş grubunun veya dahil olduğunuz bir projenin aslında hiç de idealist olmadığını, içinin boş olduğunu görerek sarsılacaksınız. 

🐟 BALIK (Pembe Gözlükler Kırılıyor): 

Ay sonundaki dolunay öncesi en hassas burç Balık. Romantik sandığınız kişinin aslında çok düz biri olduğunu fark edebilir, kurduğunuz büyüleyici hayallerin gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmadığını görerek acı çekebilirsiniz.

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