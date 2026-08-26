Geleneksel tıbbın en değerli kaynaklarından biri olan hünnap, Türkiye'deki kaliteli üretimiyle küresel pazarın bir numaralı odağı haline geldi.

Eylül ayı itibarıyla olgunlaşan ve toplanmaya başlanan bu stratejik ürün, yüksek C vitamini, lif ve mineral değerleriyle Asya ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından devasa bir talep görüyor.

Bahçelerde başlayan bu hummalı Eylül hareketi, ihracat dopingiyle üreticinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

NEDEN 'ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ' DENİLİYOR?

Meyveye verilen bu iddialı unvan kesinlikle tesadüf değil. İçerdiği ultra yüksek antioksidanlar sayesinde hücre yenilenmesini maksimum düzeyde destekleyen hünnap, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma etkilerini geciktiriyor.

Aynı zamanda sindirimi düzenlemesi, stresi azaltması ve uyku kalitesini artırmasıyla biliniyor.

Tam da Eylül ayında talebin zirve yaptığı bu kritik dönemde hünnap, hem taze hem de kurutulmuş haliyle pazarın en çok kazandıran ürünü olmaya aday.