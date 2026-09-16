Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ve sonbaharın etkisini hissettirdiği eylül ayıyla birlikte evlerde uygulanabilecek doğal yöntemler dikkat çekiyor. Limon, tarçın ve su ile hazırlanan ev yapımı bir karışımın, bu geçiş döneminde evlere yönelen haşereleri uzak tutmada ve Feng Shui inancına göre eve bolluk getirmede etkili olduğu belirtildi.

GİRİŞ KAPILARI HEDEF ALINIYOR

Uzmanlaşmış pratik bilgilere göre, mevsim geçişlerinde dışarıdaki havaların soğumasıyla birlikte böceklerin sıcak alanlara yöneldiği ve bu noktada en kritik bölgenin evlerin ön kapıları olduğu ifade ediliyor. Özellikle bahçeli evlerde kapı kenarlarındaki küçük çatlaklar ile nemli alanları kullanan karınca, sivrisinek ve hamamböceklerinin içeri girmesini engellemek için eylül ayında bu alanların korumaya alınması öneriliyor.

Limon kabuğunda bulunan "limonene" maddesinin böceklerin koku yollarını bozarak doğal bir kovucu işlevi gördüğü, kapı çevresinin güçlü kokularla desteklenmesinin zararlıların girişini zorlaştırdığı aktarılıyor.

TARÇIN BOLLUK VE ŞANSI SİMGELİYOR

Karışıma eklenen tarçının ise zararlıları uzak tutma işlevinin yanı sıra koruma, şans ve bereket getirdiğine inanılıyor. Tarih boyunca yüksek değeri nedeniyle parayla ilişkilendirilen tarçının, eylül ayının başından itibaren her ay düzenli olarak uygulanmasının yeni mevsimde pozitif enerji akışını ve ekonomik bereketi desteklediği kaydediliyor.

Hazırlanışı:

Söz konusu doğal spreyin hazırlanışı ve uygulanış adımları şu şekilde sıralandı: Bir veya iki taze limonun suyu sıkılır. Elde edilen limon suyu yarım litre ılık su ile karıştırılır. Koku etkisini artırmak amacıyla karışıma bir miktar beyaz sirke eklenir.

Ardından toz veya çubuk tarçın ilave edilir. Hazırlanan sıvı bir sprey şişesine aktarılır.

Elde edilen karışımın, kapı kasalarının alt ve yan kısımlarına sıkılarak en az iki gün boyunca tekrarlanmasının önerildiği bildirildi.