Dışarıdan bakıldığında Eylül 2026, astrolojik açıdan son derece net ve yapılandırılmış görünüyor. 4 gezegenin retro hareketi, Başak burcundaki yeni ay, Terazi burcundaki sonbahar ekinoksu, Koç burcundaki dolunay ve Akrep burcunda konumlanan Venüs ile Merkür... Gökyüzü kusursuz bir mimari sunsa da, derinlerde ruh halimiz tamamen değişiyor. Bu ay, pembe gözlüklerin çıktığı, güzel vizyonların keskin gerçeklerle çarpıştığı ve beklentilerin test edildiği bir dönemi başlatıyor.

Eylül ayı, özellikle bazı burçlar için işlerin umulduğu gibi gitmediği anları beraberinde getirecek. Ancak unutmayın; en değerli hayat dersleri tam da bu kırılma noktalarında başlar.

Boğa:

İstikrar ve öngörülebilirliğe her şeyden çok değer veren Boğa burçları için Eylül ayı bir yüzleşme dönemi olacak.

Başak burcundaki yeni ay pratik yaşam alanlarınızı düzenlerken, arka plandaki retro gezegenler eski anlaşmaları ve yapıları masaya yatırıyor.

Bu ay beklediğiniz bir finansal kaynak gecikebilir, güvendiğiniz bir proje umduğunuz getiriyi sağlamayabilir ya da çok yakın birinin tavırları sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yaşayacağınız huzursuzluk, konfor alanınıza olan düşkünlüğünüzü tetikleyecek, ancak temellerinizi dürüstçe incelemeye istekli olursanız, bu süreç size sahte bir kayıtsızlık ile gerçek istikrar arasındaki farkı öğretecek.

Aslan:

Yaz aylarında Aslan burcundaki yeni ay ve burcunuzdaki Jüpiter ile spot ışıklarının altında parladınız.

Eylül ayında gökyüzünün enerjisi Terazi burcuna kayarken, sizin de odağınız içsel bir berraklığa doğru bükülüyor. Bu ay, her büyük jestin ya da tutkuyla hazırladığınız projelerin beklediğiniz alkışı almadığını fark edebilirsiniz. Çabalarınızın görülmemesi gururunuzu kırabilir.

Retrograd gezegenler size sessizce şu soruyu soruyor: "Gerçekten neyle görülmek ve takdir edilmek istiyorsun?" Her an parlayamamanın getirdiği bu hayal kırıklığı, cesaretinizin ne kadarının gerçek, ne kadarının sadece gösterişten ibaret olduğunu anlamanızı sağlayacak.

Oğlak:

Sorumluluk almak ve yükleri sırtlamak sizin uzmanlık alanınız, fakat Eylül ayında bu durum canınızı biraz yakabilir. Satürn, Neptün ve Plüton’un geri hareketi, şu hayati soruyu gündeme getiriyor: "Taşıdığın yükümlülüklerin hangisi gerçekten sana ait, hangisini sadece görev bilinciyle üstlendin?" Yıllardır verdiğiniz emeklerin karşılığında beklediğiniz takdiri göremeyebilir, kariyerinizde bir tıkanma yaşayabilir ya da güvendiğiniz bir otorite figürünün duvarına çarpabilirsiniz.

Disiplinin her zaman otomatik olarak başarı getirmediğini görmek acıtsa da, bu deneyim hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için harika bir fırsat. Ay sonunda, sizi yalnızca tüketen görevlerden sıyrılıp ruhunuzu gerçekten tatmin eden şeylere odaklanacaksınız.

Kova:

Burcunuzda geri hareket eden Plüton, Eylül ayı boyunca arka planda derin ve sarsıcı bir dönüşüm gücünü çalıştırıyor. Özgürlük, adalet ve kişisel bağımsızlık gibi büyük vizyonlarınız bu kez teoride değil, pratik hayatta sınanacak.

Güvendiğiniz bir grubun aslında iddia ettiği kadar idealist olmadığını, devrimsel sandığınız bir projenin sıradanlaştığını ya da kendi değerlerinizden taviz verdiğinizi fark edebilirsiniz. Bu durum öz imajınızı zedeleyebilir; çünkü siz "farklı olmak" isterken aslında eleştirdiğiniz sistemin bir parçası olduğunuzu göreceksiniz. Eğer bu tutarsızlığı kendinizi suçlamadan kabul edebilirseniz, bu hayal kırıklığı sizin için muazzam bir yeniden yönlenme haritasına dönüşecek.

Balık:

Koç burcundaki Neptün retrosu ve ay sonunda burcunuzda gerçekleşecek dolunay, Eylül ayını sizin için son derece hassas ve kırılgan kılıyor. İşlerin yolunda gitmediğini sezgisel olarak zaten hissedeceksiniz, ancak yine de gerçekleşmesi imkansız bir hayale tutunma eğiliminiz yüksek olabilir.

Beklediğiniz o romantik veya derin bağın aslında karşı tarafta olmadığını görebilir, manevi beklentilerinizin hızla karşılanmadığına şahit olabilirsiniz. Bu uyanış ne kadar acı verici olsa da Neptün, illüzyonları gerçek arzularınızdan ayırt etmeniz için size eşsiz bir şans sunuyor. Bazı ham hayallerin yok olmasına izin verirseniz, bu aydan çok daha güçlü ve dürüst bir içsel farkındalıkla çıkacaksınız.