Eylül ayı, özellikle etlenmeye ve lezzetlenmeye başlayan palamut ve lüfer için tam bir geçit töreni niteliğinde.

Bu iki popüler türün yanı sıra denizlerimizden bolca çıkan sardalya ve istavrit, yüksek Omega-3 yağ asidi oranlarıyla bağışıklığı desteklemek isteyenler için uzmanların ilk tavsiyeleri arasında.

Eylül ayında lezzetinin ve besin değerinin zirvesinde olan öne çıkan diğer türler:

Öne Çıkanlar: Palamut, lüfer, sardalya, istavrit

Diğer Seçenekler: Barbunya, çipura, tekir, kılıç, izmarit, kolyoz, akya ve kırlangıç

HAMSİ NE ZAMAN TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALACAK?

Sezonun vazgeçilmezi hamsi için biraz daha sabretmek gerekiyor. Genel olarak ekim ayı itibarıyla bollaşması beklenen hamsi, Marmara Denizi’ndeki avlanma koşullarına bağlı olarak tezgahlarda daha erken boy gösterebiliyor.

BALIĞIN BESİN DEĞERİNİ KORYAN PİŞİRME YÖNTEMİ NEDİR?

Balığı doğru mevsimde seçmek kadar doğru teknikle pişirmek de büyük önem taşıyor. Yağda kızartma işlemi balığın besin kalitesini düşürürken kalorisini artırıyor. Sağlıklı bir öğün için uzmanların önerdiği pişirme teknikleri şunlar:

Izgara: Balığın kendi doğal yağında pişmesini sağlar.

Fırın: Yüksek ısıda besin değerini korur.

Buğulama: En hafif ve vitamin kaybı en az olan yöntemdir.