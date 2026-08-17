Elektrikli araç devi Tesla, trafikte kaza yapma olasılığını doğrudan artıran teknik bir arıza nedeniyle binlerce aracını servislere geri çağırıyor.

Elon Musk'ın liderliğindeki şirket, toplamda 20.349 adet aracı kapsayan bu geri çağırma işlemini resmi olarak doğruladı.

Geri çağırma kapsamındaki modeller ve üretim yılları şu şekilde:

Tesla Model 3: 2017 - 2023 arası üretilen modeller

Tesla Model Y: 2020 - 2023 arası üretilen modeller

GÖRÜŞ MESAFESİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN FAR SORUNU

Ulaştırma güvenlik standartlarını ihlal eden sorunun odağında araçların ön far sistemi yer alıyor.

Yapılan incelemelere göre bu araçların kısa huzmeli farları standartların üzerinde bir parlaklık üreterek maksimum ışık sınırını aşıyor. Bu durum, gece sürüşlerinde karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alarak görüş mesafesini ciddi oranda düşürüyor ve zincirleme kaza riskini beraberinde getiriyor.

Far sistemindeki bu aykırılık, uluslararası otomotiv güvenlik yönetmeliği olan FMVSS 108 standartlarına uymuyor.

Tesla mühendisleri sorunu giderecek bir çözüm üzerinde çalışırken, etkilenen Model 3 ve Model Y sahiplerine Eylül ayı ortasından itibaren bilgilendirme mektupları gönderilmeye başlanacak.

DEV GERİ ÇAĞIRMA DALGASI

Küresel otomotiv sektöründeki geri çağırma dalgası yalnızca Tesla ile sınırlı kalmadı.

Japon otomotiv devi Toyota da yarım milyondan fazla aracını kapsayan devasa bir geri çağırma operasyonu başlattı. Gösterge panelindeki kritik güvenlik bilgilerinin aniden kaybolma ihtimali nedeniyle 508.000'den fazla Toyota Camry Hybrid aracı servislere çağrılıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan resmi uyarıda, 2025 ve 2026 model yılına ait bu araçlarda yaşanabilecek yazılımsal aksaklığın şu donanımları devre dışı bırakabileceği belirtildi:

Dörtlü flaşörler ve sinyal lambaları

Emniyet kemeri ikaz sistemleri

Akıllı anahtar hatırlatıcıları

EYLÜL AYINDA TÜM ARAÇ SAHİPLERİNE MEKTUP GÖNDERİLECEK

Söz konusu güvenlik açığını gidermek amacıyla Toyota yetkili bayileri, etkilenen tüm araçların yazılımlarını ücretsiz olarak güncelleyecek.

Süreçle ilgili mağduriyet yaşanmaması adına yetkili kurumlar ve yetkili servisler, Eylül ayında tüm araç sahiplerine mektup göndererek izlemeleri gereken adımları ve servis randevu detaylarını tek tek tebliğ edecek.