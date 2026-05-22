Çankırı’nın karlı zirvelerinden süzülen buz gibi sular, asırlık bir mirası yeniden canlandırıyor. Ilgaz’ın bereketli topraklarında, genetiğiyle oynanmamış ata tohumu "Sarıkılçık" için çiftçiler çizmeleri giydi, tarlaya indi. Üstelik bu pirinç bildiklerinizden çok farklı: Yapılan araştırmalar, bu özel türün şeker oranının sıfır olduğunu kanıtladı!

SARIKILÇIKTA ZORLU MARATON BAŞLADI

Ilgaz’ın Yerkuyu, Yuvasaray ve Çeltikbaşı gibi köylerinde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Yaklaşık 3 bin dekar alanda geleneksel yöntemlerle ekim yapan çiftçiler, tarlalarını adeta birer "bataklık" haline getirerek ata tohumlarını toprakla buluşturuyor. Üreticilerden Recai Küsmenoğlu, sürecin zorluğunu şu sözlerle özetliyor:

"Bir bebek gibi bakmak zorundayız. Suyu bir santim şaşmayacak, Eylül sonuna kadar nöbet tutacağız."

ISITINCA BOZULMAYAN TEK PİRİNÇ TÜRÜ

Sarıkılçık pirincini diğer türlerden ayıran en büyük özellik, sadece sıfır şeker içermesi değil. Mutfaktaki en büyük farkı ise lezzet dayanıklılığı. Çiftçilere göre bu pirinçten yapılan pilav soğuyup ertesi gün tekrar ısıtıldığında bile ilk anki tazeliğini ve lezzetini koruyor.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, bu özel ürünün dünya markası olması için kolları sıvadıklarını belirtti. Öztürk’ün aktardığı veriler ise dikkat çekici:

60 Milyon TL’lik Yatırım: İlçeye kurulan modern çeltik fabrikasıyla üretim kapasitesi artırılacak.

Devasa Alan: Şu an 3 bin dönüm olan ekim alanı, 20 bin dönüme çıkarılacak.

Diyabetik Raf Hedefi: Akredite firmalarca onaylanan "sıfır şeker" raporu sayesinde, Sarıkılçık pirinci artık marketlerin diyet ve diyabet bölümlerinde yerini alacak. Satış hedefinde asıl beklenti ise Avrupa'da marketlerde sarıkılçık pirinci satışı yapmak.

İklim seçiciliğiyle bilinen Sarıkılçık, adeta Ilgaz’a aşık bir tür. Bölgede Osmancık veya Baldo gibi popüler pirinç türleri yetişmezken, Sarıkılçık sadece bu coğrafyanın suyunu ve havasını kabul ediyor. Kızlaryolu Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte Ilgaz, Tosya ve Kargı hattında bu "beyaz altın" üretiminin patlaması bekleniyor.