Ağustos ayının son günleriyle birlikte kentlerde balkon ve teras tarımına yönelik yetiştiricilik faaliyetleri yükselişe geçiyor. Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü bu dönem, sonbahar ve kış aylarında taze ürün elde etmek isteyen kent sakinleri için önemli bir ekim penceresi sunuyor.

Ziraat uzmanları, eylül ayı öncesinde yapılan ekimlerin tohum çimlenme hızını artırdığını belirtti. Ağustos sonundaki yüksek toprak sıcaklığı tohumların kısa sürede çimlenmesini sağlarken, Eylül ayı itibarıyla düşmeye başlayan hava sıcaklıkları ise yaprak kalitesini olumlu yönde etkiliyor.

EYLÜL AYINDA SAKSIYA BU ÜRÜNLER EKİLMELİ

Eylül öncesi dönemde geniş alan gerektirmeyen ve kısa sürede ürün veren serin iklim sebzeleri öne çıkıyor. Bu kapsamda saksı ve kasalarda en çok tercih edilen ürünler şu şekilde sıralanıyor:

Roka, tere, maydanoz ve nane tohumları, yüzeysel ekim teknikleriyle 15-20 santimetre derinliğindeki saksılara ekiliyor.

Marul ve kıvırcık türlerinde tohum yerine hazır fide kullanımı tercih edilerek ürün alma süresi kısaltılıyor.

Hızlı gelişim gösteren fındık turpu ile arpacık soğan ve sarımsak dişlerinin ekimi yapılıyor.

Ispanak ve pazı gibi soğuğa dayanıklı türlerin ekimi gerçekleştirilerek sonbahar boyunca kademeli hasat hedefleniyor.

SULAMA VE GÜNEŞ YÖNETİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, mevsim geçişinde yapılan balkon yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapıyor. Çimlenme aşamasında toprağın nemli tutulması ve sprey yöntemiyle sulanması gerektiği ifade edilirken, tohumlu saksıların aşırı öğle güneşinden korunarak yarı gölge alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor.

Ayrıca yaz döneminden kalan çeri domates, biber ve çilek gibi ürünlerde ise eylül ayı boyunca son hasatların yapılacağı bildirildi.