Bir süredir ABD'de yaşayan fenomen Eylül Öztürk, yüzündeki değişimden rahatsızlık duyduğu için estetik operasyon geçirdi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta dört farklı işlem yaptıran Öztürk, bandajlarını çıkardıktan sonra yeni görüntüsüyle kamera karşısına geçti.

ESTETİK İÇİN ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Yüzünün çöktüğünü düşündüğünü anlatan Eylül Öztürk, farklı doktorlarla görüştükten sonra ameliyatını Türkiye'de yaptırmaya karar verdi. Fenomen, operasyon öncesinde orta yüz germe, "fox eye" olarak bilinen göz çektirme, göz kapağı estetiği ve dudak kaldırma işlemlerinden geçeceğini açıklamıştı.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yüzü bandajlı halde görüntülenen Öztürk, iyileşme sürecini de takipçileriyle paylaştı.

BANDAJLARI ÇIKARDI, İMAJINI DA YENİLEDİ

Ameliyatın altıncı gününde kuaföre giden fenomen, saçlarını boyattı ve kaynak saç taktırdı. Yeni saçlarıyla birlikte estetik operasyon sonrası değişen yüz hatlarını da gösteren Öztürk'ün özellikle göz çevresi, kaşları ve dudaklarındaki farklılık dikkat çekti.

"KAŞLARIM OLDUKÇA KALKIK, GÖZLERİM FAZLASIYLA ÇEKİK"

Ameliyatının yedinci gününde dikişleri alınan Öztürk, yüzündeki şişliklerin henüz tamamen geçmediğini belirtti. İyileşme sürecinin devam ettiğini söyleyen fenomen, "Şu an kaşlarım oldukça kalkık, gözlerim fazlasıyla çekik ve yüzümde hala şişlikler var. Ancak önümüzdeki haftalarda bunların azalmasını ve görüntümün çok daha doğal bir hal almasını bekliyorum." dedi.

Öztürk, ameliyatının 30. gününde son görünümünü yeniden paylaşacağını da duyurdu.

ESTETİK OPERASYON İÇİN 100 BİN DOLAR MI ÖDEDİ?

Eylül Öztürk'ün kapsamlı operasyonunun maliyeti de merak konusu oldu. Fenomenin estetik işlemler için yaklaşık 100 bin dolar ödediği ileri sürüldü. Ancak ünlü fenomen iddiaları yalanladı.