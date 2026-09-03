Alman Emeklilik Sigortası (DRV), eylül ayı itibarıyla 18 ile 27 yaş arasında yetim aylığı (Waisenrente) alan hak sahiplerine yönelik kontrol sürecini başlatıyor. Kurum, yetim aylığı ödeme koşullarının devam edip etmediğini doğrulamak amacıyla kapsama giren kişilere “Nachprüfungsschreiben” adlı kontrol yazısı gönderecek.

YENİDEN BELGELEME İSTENECEK

Uygulama, anne veya babasını ya da her iki ebeveynini kaybetmiş, 18-27 yaş aralığında eğitimine veya gönüllü hizmetine devam eden gençlerin bir kısmını kapsıyor. DRV verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla ülkede toplam 267 bin 788 kişi yetim aylığı alırken, eylül ayındaki inceleme yalnızca durumunu yeniden belgelemesi gereken hak sahiplerine uygulanacak.

İSTENEN BELGELER VE GÖNDERİM YOLLARI

Kontrol mektubunu alan kişilerin, mevcut durumlarına göre aşağıdaki resmi belgeleri kuruma sunması gerekiyor:

Okul öğrencileri için okuldan alınan güncel öğrenim belgesi

Üniversite öğrencileri için güncel kayıt veya dönem belgesi

Mesleki eğitim alanlar için eğitim sözleşmesi

Diğer hak sahipleri için diploma, karne veya hak sahipliğini gösteren ilgili diğer evraklar

Belgeler, DRV’nin internet sitesi üzerinden R5462 veya S8003 formları kullanılarak dijital ortamda iletilebildigi gibi posta yoluyla da gönderilebiliyor.

ÖDEME KESİNTİSİ UYARISI

Talep edilen belgelerin belirtilen süre içinde kuruma iletilmemesi durumunda yetim aylığı ödemeleri durdurulabilecek.

Eğitim kademeleri arasında geçiş yapan gençler için ise özel bir düzenleme uygulanıyor. Liseyi bitirip üniversiteye başlayacak kişilerde olduğu gibi, iki eğitim dönemi arasındaki bekleme süresinin en fazla dört ay olması şartıyla geçiş sürecinde de yetim aylığı ödenmeye devam ediyor. Ayrıca yetim aylığı hesaplanırken hak sahibinin kendi geliri ödeme miktarından düşülmüyor.