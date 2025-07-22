İktidar, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir adım için hazırlıklara başladı.

PKK’lı teröristlerin, Irak’taki ören yerinde silah yakma şovu sonrası DEM Parti İmralı Heyeti teröristbaşı Apo ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Süreçte yaşanacakların ele alındığı görüşmelerin ayrıntıları belli oldu.

1 Eylül’de yeni adli yılın açılması ve TBMM’de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte ilk etapta ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ni düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314. Maddesi ile ‘terör örgütü propagandasını düzenleyen’ Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 sevk maddelerinde revizyona gidilebileceği öğrenildi.

KAPSAM GENİŞLEYECEK

Belli tarihe kadar işlenmiş olan suçların ve kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının infazlarının durdurulmasına yönelik köklü değişiklikler yapılacağı bildirildi.

Etkin pişmanlığı düzenleyen TCK’nın 221. Maddesi’nin kapsamının daha da genişletilebileceği ifade edildi.

Söz konusu maddede, “Bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin kendiliğinden örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirenler hakkında cezaya hükmolunmaz” ibaresi yer alıyor. Buna suça bulaşanların da dahil edilerek kapsamının genişletilmesi ve belli oranlarda ceza indirimine gidilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

PARTİ YÖNETİCİLERİ VAR

Olası değişiklikten, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onandığı için firari olan 1500 kişinin yararlanacağı öngörüldü. Bunlar arasında kapatılan DTP, BDP, HDP yöneticileri yer alıyor. Bu kişilerin Irak’ın kuzeyinde ve Avrupa’da yaşadıkları belirlendi. Ayrıca eyleme katılmayan PKK’lılar da gelecek.

Silahlı teröristler de kapsama alınacak!

GÜNDEMDE “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçunu düzenleyen TCK’nın 302. Maddesi ile “Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet

idaresinden ayırmak ve bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak için vahim nitelikte silahlı eylemlerde bulunmak” suçunu düzenleyen 765 sayılı eski TCK’daki 125. Madde de var.Bunlarda da değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu değişklikler gerçekleşirse silahlı teröristlerin de geri dönüşlerinin sağlanmasının önü açılmış olacak.