Milyonlarca emekli adayının beklediği düzenlemede son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılan seçimlerden önce duyurduğu 'Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin prim eşitlemesi' vaadi, 2 yıl gecikmeli olarak hayata geçiriliyor.

BİR MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK KAPISI AÇILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bir milyonun üzerinde küçük esnafın yararlanacağı düzenleme sonucunda Bağ-Kur'dan emekli olmak için gereken 9 bin gün prim şartı 7 bin 200'e düşürülecek.





MİLYONLARCA EMEKLİ ADAYI ETKİLENECEK

Çalışma ile birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı tanınacak. Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” ifadelerini kullanmış ancak aradan geçen 2 yılda söz konusu düzenleme için herhangi bir somut adım atılmamıştı.



Düzenleme ilk aşamada bir milyon emekliyi kapsarken, mevzuat değişikliği ile ilerleyen yıllarda bu değişiklikten milyonlarca emekli adayının doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA MECLİS'E SUNULACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde; söz konusu düzenlemenin taslak çalışmasının tamamlandığı ve Temmuz ayı içerisinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağı aktarıldı. Komisyon aşamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na götürülecek çalışma son olarak Erdoğan'ın imzasına sunulacak.



Yaklaşık 1 milyon küçük esnafa erken emeklilik kapısı açması beklenen düzenlemenin yıl sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.