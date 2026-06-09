Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, özellikle son haftalarda gösterdiği teknik direktörlük performansıyla takımın ligde tutunmasında büyük pay sahibi olan Atila Gerin ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'un aldığı sürpriz karar, sosyal medyada da şaşkınlıkla karşılandı.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımı ise şöyle:

"4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."