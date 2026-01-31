Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçta İkas Eyüpspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.
3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu.
9. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz topu güçlükle kurtardı.
17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hwang'ın çektiği şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Corendon Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
49. dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Talha Ülvan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
51. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ruan'ın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
80. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Mounie'nin topuk pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Makouta'nın şutunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Eyüpspor 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla çaprazda topu kontrol eden Legowski'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Ceza sahasında Raux Yao, önünde bulduğu topu filelere gönderdi.
90+4. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkartı. Sol kanattaki Ongene'nin pasıyla ilerleyen Ampem, sırasıyla Makouta, Hadergjonaj ve ceza sahasında Aliti'yi çalımladıktan sonra çektiği şutta topu filelere yolladı: 1-3
İkas Eyüpspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok
Goller: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (İkas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor), Dk. 48 Ruan, Dk. 68 Aliti (Corendon Alanyaspor)