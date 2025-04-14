Süper Lig’de 31’inci haftanın kapanış karşılaşmasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma Eyüpspor'un 6-0 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 50'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise -2 puanla son sırada kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Eyüpspor, ilk yarıda oyunun tamamıyla hakemi oldu. Eflatun-sarılılar; 10’uncu dakikada Thiam, 21’inci dakikada Emre Akbaba ve 30’uncu dakikada Umut Bozok’un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da hakimiyetini sürdüren Eyüpspor, 50’nci dakikada Emre Akbaba’nın golüyle farkı 4’e çıkarttı: 4-0. Ev sahibi ekipte Tayfur Bingöl, 78’inci dakikada attığı golle farkı 5 yaptı: 5-0. 87'nci dakikada sahneye çıkan Halil Akbunar maçın skorunu belirledi: 6-0.
Maç Eyüpspor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.