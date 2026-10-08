Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe'de bilet fiyatları tartışma konusu oldu. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar için belirlenen deplasman bilet fiyatı 4 bin lira olarak duyuruldu. Bu rakam, Göztepe taraftarları arasında büyük tepki çekti.

Taraftarlar sosyal medya platformlarında fiyat politikasını sert bir dille eleştirdi. Göztepe yönetimi ise misafir tribünü için açıklanan 4 bin liralık bilet fiyatının düşürülmesi amacıyla Eyüpspor Kulübü yönetimiyle temas kurdu. Sarı-kırmızılıların bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Göztepe Kulübü, fiyatın yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor yönetimiyle görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Görüşmenin ardından bilet fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kulübe bildirildi. Resmi açıklamada, "Kulübümüz, açıklanan Eyüpspor - Göztepe’miz karşılaşmasının deplasman tribünü bilet fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor Kulübü yönetimi ile görüşmüştür. Görüşmenin ardından, fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kulübümüze bildirilmiştir. Eyüpspor Kulübü yönetimini bilet fiyatlarını makul bir seviyeye çekmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

TAKIM TAM KADRO HAZIRLANIYOR

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak galibiyetsiz 3 puanla 17'nci sırada yer alan Göztepe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda 22 günlük milli arada, ağır sakatlıklar yaşayan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Brezilyalı savunmacı Allan Godoi takıma döndü.

Ayrıca bir süre takımdan ayrı kalan Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ile kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da tamamen iyileşti. Kırmızı kart cezası nedeniyle son 2 maçı kaçıran sağ kanat Ogün Bayrak da cezasını tamamlamış oldu. Teknik ekip, bu oyuncuların da dahil olduğu tam kadroyla hazırlıklarını sürdürüyor.