Eyüpspor, ocak ayındaki ara transfer döneminde orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibinin listesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan toplam dört futbolcu bulunuyor.

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor; Galatasaray'dan Renato Nhaga, Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu, Trabzonspor'dan ise Cihan Çanak ve Batista Mendy'yi kadrosuna katmak istiyor.

NHAGA VE HEKİMOĞLU'NUN SÜRELERİ SINIRLI KALDI

Renato Nhaga, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta toplam 62 dakika süre aldı. Beşiktaş'ta yalnızca Avrupa Ligi elemelerinde forma giyen Mustafa Hekimoğlu ise 2 karşılaşmada toplam 7 dakika sahada kaldı.

MENDY SÜPER LİG LİSTESİNDE YER ALMADI

Trabzonspor'da Cihan Çanak bu sezon süre alamadı. Batista Mendy ise Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyerek 1 asist kaydetti. Mendy, Süper Lig için TFF'ye bildirilen listede yer almamıştı.