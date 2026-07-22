Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ile Benan Esengül gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ile Benan Esengül gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
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