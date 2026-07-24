Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştı.
KARABULUT DAHİL 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da yer aldığı toplam 3 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığımıza getirilmiş, 3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen şüphelilerden Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir"