Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, 2 Ekim sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
28 şüpheli hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.