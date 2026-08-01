EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Belediyemiz mülkiyetindeki 1 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL Tel: 0 212 444 30 00 Fax:0 212 612 20 00

2) Satışı Yapılacak Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati 1 İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa 245 3 8.916,95 1.337.542.500,00 40.126.275,00 12/08/2026 Saat: 11.30

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır.

3) İhalenin Yeri ve Teklif Verme Süresi:

Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası Başkanlık Kısmı 1. Katındaki Encümen Toplantı Salonu, Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 12/08/2026 Çarşamba günü saat: 10.00

Tekliflerin Verileceği Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası Zemin Kat Yazı İşleri Müdürlüğü Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL

4) İhale Bedelinin Ödeme Şekli: İhale bedeli aşağıdaki şekillerde ödenebilir.

4.1 Peşin Ödeme: İhaleyi kazanan katılımcı ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını, vergi, resim, harç ve diğer masrafları peşin öder.

4.2 Taksitli Ödeme: İhaleyi kazanan katılımcı, ihale bedelini taksitli ödemek istemesi halinde, 4.1’de belirtilen süre içerisinde taksitli satış sözleşmesini imzalayarak ihale bedelinin %25’i oranındaki peşinatı, vergi, resim, harç ve diğer masraflarla birlikte ödeyecektir. Bu durumda ihale bedelinin kalan kısmı sözleşme tarihinden itibaren 360 gün içerisinde, 30 günlük aralıklarla 12 taksit halinde, kanuni faiz oranında hesaplanacak faizi ile birlikte, ödenecektir.

5) İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler

5.1 Adres Beyanı : Türkiye’de tebligat için adres beyanı

5.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

a. Gerçek kişi olması halinde (Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği)

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5.3 İmza Sirküleri :

a. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.4 Teklif Mektubu : (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

5.5 Geçici Teminat : (2886 sayılı yasaya uygun),

5.6 İhaleye katılım sağlayacak olan isteklilerin, Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alacakları Borcu Yoktur Yazısı.

5.7 Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz

5.8 Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

5.9 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

5.10 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

6) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Yukarıdaki tabloda belirtilen satış ihalesinin şartnamesi; ekleriyle birlikte, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 100.000,00-TL (Yüzbin-Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

7) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 12/08/2026 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişancı Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verebilecekleri gibi, 12/08/2026 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar belirtilen adreste olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Son teklif verme saatinden önce verilen teklifler Yazı İşleri Müdürlüğünce tutanak altına alınarak Encümen Komisyonuna gönderilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.



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